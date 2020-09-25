"Люди говорят, что я не бомбардир? Конечно, каждый хотел бы забить 30 или 40 голов за сезон, но я знаю многих нападающих, которые это сделали, но ничего не выиграли. У меня другая ситуация, за исключением прошлого сезона.

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Я привык заканчивать с трофеями, забивая 15-18 голов. Если вам интересны личные достижения, то смотрите теннис, а футбол – это командный вид спорта. Возможно, раньше у меня не было ярких моментов, но сейчас я оказался в нужном месте в нужное время. Это возможность моей жизни", – заявил Мората в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Ювентус арендовал Морату в Атлетико на сезон с правом полноценного выкупа. В прошлом сезоне испанец провел 44 матча, отличился 16 голами.

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