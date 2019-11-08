"Если в УЕФА не хватает денег на VAR, то хотя бы зрение арбитров проверяли", – бурная реакция на Копенгаген – Динамо

Динамо снова сыграло вничью с Копенгагеном в Лиге Европы 2019/20 и упустило шанс выйти на первое место группы B. Реакция пользователей соцсетей на игру команды Михайличенко – в материале "Футбол 24".

Динамо разошлось миром с Копенгагеном в 4-м туре Лиги Европы 2019/20. Пропустив быстрый мяч, "бело-синие" отыгрались во втором тайме благодаря голу Беньямина Вербича, который забил в ворота своей бывшей команды. Подопечные Михайличенко могли сравнять счет еще в первой половине игры, но Виктор Цыганков не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой.

Копенгаген – Динамо: Киев заслужил большего, Михайличенко конфузится с заменами и неожиданное спасение украинцев

После 4-х туров динамовцы набрали 6 очков – столько же у Копенгагена, который возглавляет турнирную таблицу благодаря лучшим дополнительным показателям. Мальме имеет на балл меньше – именно со шведами Динамо проведет следующий матч Лиги Европы, который состоится в Швеции 28 ноября.

Мысли пользователей соцсетей на такой результат команды Михайличенко разделились – кто-то хвалит киевлян, а кто-то критикует. "Футбол 24" собрал реакцию на третью подряд ничью Динамо в Лиге Европы.

Комментатор MEGOGO Вадим Скичко нашел интересный статистический факт – Динамо повторило "достижение", которое держалось 12 лет.

Востаннє Динамо пропускало у єврокубках у двох матчах з одним суперником у стартові 10 хвилин у 2007 році.



Рома 2:0 Динамо

Динамо 1:4 Рома — Вадим Скічко (@VadymSkichko) November 7, 2019 Блогер "Футбол 24" Сергей Тищенко считает, что Михайличенко ошибся с выбором состава. Кроме того, он отметил несколько ошибок Георгия Бущана, который, по мнению Тищенко, не совсем соответствует уровню Динамо. Известный комментатор Сергей Савелий возмущен решением арбитра, который засчитал гол Копенгагена, несмотря на фол против Георгия Бущана. Копенгаген – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча Журналист Руслан Свирин подчеркивает, что, по его мнению, Михайличенко откровенно затянул с заменами. Впрочем, он считает, что киевляне все равно выйдут из этой группы в плей-офф Лиги Европы.

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык отметил характер украинских клубов – Шахтер, Динамо и Александрия добыли очки, уступая в счете.

Такого «вольового» туру в історії українських команд у єврокубках не було ніколи!! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) November 7, 2019

Журналист Кирилл Крыжановский, который недавно стал главным редактором официального сайта Динамо, оценил физическую готовность команды, но отметил нехватку идей в атаке.

Агент Вячеслав Заховайло отдал должное динамовцам и выразил удовлетворение стилем игры команды Михайличенко.

Мысли рядовых болельщиков традиционно разделились. Кто-то хвалит команду за приличную игру.

А кто-то недоволен малым количеством набранных очков в посредственной группе.

В завершение – немного "Брутального футбола".

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