"Если в УЕФА не хватает денег на VAR, то хотя бы зрение арбитров проверяли", – бурная реакция на Копенгаген – Динамо

Динамо снова сыграло вничью с Копенгагеном в Лиге Европы 2019/20 и упустило шанс выйти на первое место группы B. Реакция пользователей соцсетей на игру команды Михайличенко – в материале "Футбол 24".
Динамо разошлось миром с Копенгагеном в 4-м туре Лиги Европы 2019/20. Пропустив быстрый мяч, "бело-синие" отыгрались во втором тайме благодаря голу Беньямина Вербича, который забил в ворота своей бывшей команды. Подопечные Михайличенко могли сравнять счет еще в первой половине игры, но Виктор Цыганков не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой.
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После 4-х туров динамовцы набрали 6 очков – столько же у Копенгагена, который возглавляет турнирную таблицу благодаря лучшим дополнительным показателям. Мальме имеет на балл меньше – именно со шведами Динамо проведет следующий матч Лиги Европы, который состоится в Швеции 28 ноября.
Мысли пользователей соцсетей на такой результат команды Михайличенко разделились – кто-то хвалит киевлян, а кто-то критикует. "Футбол 24" собрал реакцию на третью подряд ничью Динамо в Лиге Европы.
Комментатор MEGOGO Вадим Скичко нашел интересный статистический факт – Динамо повторило "достижение", которое держалось 12 лет.
Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык отметил характер украинских клубов – Шахтер, Динамо и Александрия добыли очки, уступая в счете.
Журналист Кирилл Крыжановский, который недавно стал главным редактором официального сайта Динамо, оценил физическую готовность команды, но отметил нехватку идей в атаке.
Агент Вячеслав Заховайло отдал должное динамовцам и выразил удовлетворение стилем игры команды Михайличенко.
Мысли рядовых болельщиков традиционно разделились. Кто-то хвалит команду за приличную игру.
А кто-то недоволен малым количеством набранных очков в посредственной группе.
В завершение – немного "Брутального футбола".
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