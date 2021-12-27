"Как оцениваю результаты Академии в 2020 году? Цель Академии – поставлять футболистов в первую команду. Сегодня Бондарь, Корниенко, Трубин, Судаков и Вьюнник уже на поле. Есть еще несколько ребят, которые вскоре должны заявить о себе, поэтому мы довольны работой академии.

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Более того, мы полностью переформатировали структуру, начиная с совета директоров, управляющего Академией. Туда входят директор по стратегии, директор по футболу, главный скаут, я, директор Академии, кураторы по возрастным группам, главный скаут Академии. Чтобы вы понимали, как мы занимаемся Академией: последняя встреча, которая проводится раз в квартал, продолжалась три дня. Все заточено не на результат какой-то возрастной группы, не для того, чтобы выиграть чемпионат, а на развитие таланта. Если в первую команду никто не попадает, значит Академия работает плохо", – сказал Палкин в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, академия ФК Шахтер основана в 2000 году. Среди самых ярких ее выпускников – Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Богдан Бутко, Никита Шевченко, Александр Зубков, Андрей Борячук, Сергей Болбат, Вячеслав Танковский, Николай Матвиенко, Эдуард Соболь, Андрей Тотовицкий и другие.

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