– Какие у меня могут быть эмоции? Не очень хорошие эмоции, потому что третью игру подряд проигрываем. Понимаю, что мы играли с лидерами чемпионата, но 0:1 с Александрией, 0:2 с Динамо, сейчас доигровка 40 минут с Шахтером.

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Формат непривычный, но, на мой взгляд, мы выбрали правильные действия, потому что я понимал: если мы будем играть от защиты, на контратаках – это ничего не даст. Есть 40 минут, за которые надо что-то сделать: минимум – сравнять счет, максимум – выиграть. Но вы же видите, так бывает. Какая-то черная полоса продолжается, и я не могу понять почему. Вроде и игра дается, выглядим неплохо, но пропускаем очень простые мячи, а сами забить не можем.

Если уж пенальти не реализовываем... Такое бывает. Я понимаю Илича, он очень переживает, что так случилось, но это футбол. Надо уметь выходить из трудных ситуаций достойно и двигаться дальше.

Через три дня – игра с Зарей, также дома. Будем настраиваться. У нас осталось семь матчей, отступать уже некуда – нужно брать очки. Будем делать все возможное, чтобы их добыть.

А что до самой игры – думаю, она понравилась как в исполнении Шахтера, так и в нашем. Интересные 40 минут, динамичные. Они промелькнули быстро, но это был хороший футбол.

– Относительно защиты. Сегодня мы увидели в стартовом составе Вакулко. С чем это связано?

– Во-первых, Вакулко намного быстрее других защитников. Нам нужна была скорость, мы хотели играть один в один, применять высокий прессинг, нужно было добивать игроков Шахтера. На мой взгляд, Вакулко это делает лучше тех центральных защитников, которые есть у нас в обойме. Это мой выбор. Возможно, я ошибся, возможно, нет. Но это мой выбор.

Я очень волновался из-за того, что вчера Икенна чувствовал себя не слишком хорошо. Но сегодня я его спросил – он ответил: "Коуч, я на 100 процентов готов". Но, как видите, уже после 16 минут попросил замену – сказал, что не может продолжать. Поэтому мы ее сделали: выпустили Андрюху, а Юру выдвинули на его позицию. В принципе, получилось неплохо, – сказал Вернидуб на пресс-конференции.

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