"Гасперини – очень амбициозный, никого не боится, у него есть свое понимание футбола. Он всегда гнет свою линию. Если кто-то не добежал, он делает замечания при всех, потому что для всех правила одинаковые.

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Он считает, что мы команда и у нас не должно быть каких-то подводных течений, все должно быть открыто и откровенно. Тренер очень умный в плане футбола, с ним можно об этом поговорить. Он очень интеллигентный, легко доносит информацию до футболистов. Если он видит, что кто-то дал слабину – может хорошенько встряхнуть", – признался Малиновский в комментарии Денисов Time.

Напомним, украинский хавбек выступает за Аталанту с лета 2019 года.

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