– В общем, если уходишь из Ингульца, то это всегда происходит с определенными проблемами, независимо от того, как долго и на каком уровне ты играл за клуб. Например, как минимум последнюю зарплату ты не получаешь.

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– У Ингульца остались долги перед вами?

– Последнюю зарплату как раз не получил.

– Как вы в целом опишете состояние дел в Ингульце? Как вам как футболисту было выступать за этот клуб, быть его игроком?

– На момент моего отъезда атмосфера в команде была очень напряженной и депрессивной. Ситуация казалась непонятной: игроки получали только половину зарплаты, сборы не проводились, а новых футболистов набирали исключительно из числа молодежи.

В течение большей части моего контракта – особенно в период, когда мы выходили из Первой лиги – команда гордилась тем, как играла, о чем мечтала и какие цели ставила перед собой. Однако со сменой тренерского штаба все изменилось.

– Какие у игроков отношения с Александром Поворознюком? Какова его вовлеченность в повседневную жизнь клуба, как он влияет на него?

– Практически никто из игроков с ним не общается, все происходит через главного тренера. Президент почти не появляется перед командой. Какая ситуация сейчас – не знаю. Слышал, что команда дважды выиграла, поэтому, возможно, он начал уделять больше внимания, – сказал Шершень для Тribuna.com.

Напомним, Михаил Шершень покинул Ингулец в ноябре 2024 года. В феврале 2025-го футболист присоединился к перволиговой Кудривке.

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