"Если уходишь из клуба, то как минимум последнюю зарплату не получаешь": экс-защитник Ингульца рассказал, как покидал команду
Бывший игрок Ингульца Михаил Шершень вспомнил детали расторжения контракта с клубом из Петрово.
– В общем, если уходишь из Ингульца, то это всегда происходит с определенными проблемами, независимо от того, как долго и на каком уровне ты играл за клуб. Например, как минимум последнюю зарплату ты не получаешь.
"Кабинет Поворознюка я покинул с 2-мя мужчинами в военной форме": экс-игрок Ингульца рассказал, как сбежал от ТЦК
– У Ингульца остались долги перед вами?
– Последнюю зарплату как раз не получил.
– Как вы в целом опишете состояние дел в Ингульце? Как вам как футболисту было выступать за этот клуб, быть его игроком?
– На момент моего отъезда атмосфера в команде была очень напряженной и депрессивной. Ситуация казалась непонятной: игроки получали только половину зарплаты, сборы не проводились, а новых футболистов набирали исключительно из числа молодежи.
В течение большей части моего контракта – особенно в период, когда мы выходили из Первой лиги – команда гордилась тем, как играла, о чем мечтала и какие цели ставила перед собой. Однако со сменой тренерского штаба все изменилось.
– Какие у игроков отношения с Александром Поворознюком? Какова его вовлеченность в повседневную жизнь клуба, как он влияет на него?
– Практически никто из игроков с ним не общается, все происходит через главного тренера. Президент почти не появляется перед командой. Какая ситуация сейчас – не знаю. Слышал, что команда дважды выиграла, поэтому, возможно, он начал уделять больше внимания, – сказал Шершень для Тribuna.com.
Напомним, Михаил Шершень покинул Ингулец в ноябре 2024 года. В феврале 2025-го футболист присоединился к перволиговой Кудривке.
Ингулец одолел Черноморец в битве аутсайдеров УПЛ – пушка Пушкарева потопила мечты "моряков" оттолкнуться от дна