"Если УЕФА нас не любит – к черту", – Гвардиола сделал мотивирующую заявление о дисквалификации Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола впервые прокомментировал скандал с отстранением его команды от участия в еврокубках.

"Сейчас мы, как никогда ранее, должны всем доказать, что Манчестер Сити – это не деньги, а талант.

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Если УЕФА нас не любит, к черту, мы покажем им", – цитирует Гвардиолу The Athletic.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал Манчестер Сити из еврокубков на два следующих сезона из-за нарушения финансового фэйр-плей "горожанами" в 2012-2016 годах. Сити обвиняют в завышены сумм от спонсорских контрактов, чтобы скрыть реальные убытки клуба.

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