"То, что было в раздевалке, останется между нами. Вы видели игру, нам сегодня не повезло. Пропустили первый гол после собственной ошибки, плюс еще эта красная карточка. Конечно, Нещерета мы поддержали. Ничего страшного не произошло. Он еще молодой, классный вратарь, доказавший это в Барселоне. Сегодня ошибся, ну и что с того... Идем дальше, тем более мы все еще на первом месте. Просто удивительно, что Шахтер хотел играть с нами, несмотря на большое количество больных в нашей команде.

Динамо – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча

С игрой в нападении у меня нет никаких проблем. Я уже играл впереди и раньше. Если тренер так решил, значит надо было выйти и сыграть. Я не знаю, что там произошло с красной. Если после просмотра VAR решили удалить Сидорчука, то надо было и их желтые карточки пересмотреть – того же Хочолавы, Марлоса.

В команде нормальная атмосфера. Мы продолжаем идти на первом месте в чемпионате, играем в Лиге чемпионов. Сейчас перерыв на матчи сборных, а дальше посмотрим", – подытожил Вербич в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

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