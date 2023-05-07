В перерыве финала в подтрибунном помещении стадиона чуть не вспыхнула потасовка с участием Винисиуса и Эсекиля Авилы. Только вмешательство других футболистов Реала помогло унять конфликт. После игры аргентинский нападающий эмоционально объяснил причину стычки.

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"Слова Винисиуса меня очень разозлили. Начо и Лукас Васкес согласились со мной. Безусловно, Винисиус – отличный футболист. Я люблю его как игрока. Он защищен, и это правильно.

Но нужно быть и хорошим человеком. Если у вас черное сердце, это невозможно. Несмотря на это, Винисиус – блестящий игрок, который может многое дать футболу. Тренер и партнеры по команде исправят его поведение", – цитирует Авилу Marca.

К слову, Реал завоевал 20-й Кубок Испании в своей истории. Для украинца Андрея Лунина этот трофей стал 6-м в составе мадридского клуба.

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