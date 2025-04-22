– Евгений, как произошел ваш уход из ЛНЗ?

– Это решение президента. Я чувствую свою вину, что мы не оправдали его надежд. Не было результата.

Экс-голкипер ЛНЗ раскрыл скандальные подробности в отношении одного из уволенных руководителей клуба: "Никакой человечности нет"

– Экс-вратарь ЛНЗ Андрей Попович говорил, что вы наживались на откатах с игроков. Уговорили его вернуться в ЛНЗ, а потом сказали, что он проиграл конкуренцию Самойленко, и вообще он вам мешал из-за того, что не давал проценты и никогда не молчал. Что можете сказать по этому поводу?

– Мне смешно слышать о каких-то откатах во Второй и Первой лигах (Попович выступал за ЛНЗ, когда тот играл в низших дивизионах – прим.). Поповичу могу сказать одно: если ты сильный игрок – тебя никогда в жизни не уберут из команды. В ЛНЗ только тренер принимал решение, какого игрока брать и кого убирать.

– Также Попович говорил, что вы Бакалова выжили из ЛНЗ из-за того, что он не давал вам заниматься своими "приколами".

– Можете написать, что я сильно посмеялся с его заявления. Ну какие откаты могут быть во Второй лиге?

– Что будете делать дальше?

– Вернусь в агентскую деятельность, – сказал Тарасенко в интервью Sport-express.ua.

Ингулец расписал безголевую ничью с ЛНЗ – петровцы продолжают находиться на последнем месте УПЛ