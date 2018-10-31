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"Если ты проигрываешь, то попадаешь в шторм", – Вальверде прокомментировал отставку Лопетеги

00:16 68 Читати українською
"Если ты проигрываешь, то попадаешь в шторм", – Вальверде прокомментировал отставку Лопетеги
Эрнесто Вальверде / фото из соцсетей

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал увольнение Хулена Лопетеги из Реала.

"Не думаю, что у Реала будет переходный год. Они обязательно возродятся. Они не идут в лидерах, но еще только начало сезона. Не знаю, стали ли они опасными с появлением Солари на тренерской скамье. Я уже говорил, что Реал всегда опасный и один из главных соперников в борьбе за титул.

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Мне нечего сказать о действиях других клубов. Могу только сказать, что мне не нравится, когда тренеров увольняют. Мы в футбольном мире знаем, как это происходит. Это часть шоу. Есть взлеты и падения, и если ты побеждаешь, то все спокойно, а если ты проигрываешь, то попадаешь в шторм", – цитирует Вальверде AS.

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Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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