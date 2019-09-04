"Если тебя пытаются оскорбить – значит боятся и уважают", – ультрас Интера поддержали Лукаку

Ультрас Интера поддержали форварда "нерадзурри" Ромелу Лукаку после расистских выкриков в его адрес со стороны фанатов Кальяри.

"Ромелу, в Италии проблема расизма не является такой серьезной, как в северной Европе. Все группировки ультрас в Италии являются многонациональными и мультирасовыми, поэтому не стоит воспринимать выкрики с трибун как настоящие оскорблениями.

"Под каждым постом "цветного" человека в соцсетях есть хотя бы один расистский комментарий", – Лукаку о расизме

Просто фаны всеми силами пытаются помочь своей команде и вывести из психологического равновесия лучших игроков соперника. Так что если тебя пытаются оскорбить – это повод для гордости, значит, тебя боятся и уважают. Добро пожаловать в Италию, Ромелу", – говорится в обращении ультрас Интера.

Напомним, в матче Кальяри – Интер Лукаку раз стал жертвой расистских выкриков в свой адрес со стороны фанатов сардинийцев. Отметим, что именно бельгиец принес победу "нерадзурри" ударом с пенальти.

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