"Проблема с Кунде в том, что если мы вдруг сократим тренировку на 30 минут, то он сразу же поедет домой, чтобы побегать. Он невероятный игрок и находится в потрясающей физической форме.

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Я разговариваю с футболистами, и они честно говорят мне о своем состоянии. Конечно, также ориентируемся на данные, которые у нас есть, и, если видим что-то тревожное, обязательно учитываем это.

Но мне важно, чтобы они были со мной честны. Тело – это их ответственность, и Кунде всегда говорит, что с ним все в порядке", – цитирует Флика Football Espana.

Напомним, что французский защитник сыграл в текущем сезоне 2515 минут. Это самый высокий показатель среди всех игроков Барселоны.

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