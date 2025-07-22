"Если Шахтер пройдет Бешикташ, то донетчанам по силам пройти и кого-то из пары Рейнджерс – Панатинаикос.

Динамо и Полесье почти в следующем раунде, Шахтеру и Александрии придется побороться – шансы клубов УПЛ в еврокубках

Понятно, что Рейнджерс и Панатинаикос в своих чемпионатах заняли хорошие места. Но, мне кажется, что по уровню и стилю игры эти команды подходят донецкой команде. Поэтому, думаю, с ними будет немного легче играть, чем с Бешикташем.

Если мы пройдем Бешикташ, то, по моему мнению, Шахтер должен пройти следующего соперника из этой пары. Я считаю, что из этих трех команд Бешикташ сильнее", – сказал Воробей в интервью для Sport.ua.

Напомним, что матчи между Шахтером и Бешикташем в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы запланированы на 24 и 31 июля.

Шахтер и белые ночи: финны скандируют "Слава Украине", помощники Турана в ложе прессы, строгое требование к "горнякам"