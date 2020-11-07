"Это принципиальный матч, в котором не место для экспериментов. Наставники будут отталкиваться от того, что наигранно. Динамо не будет доминировать на поле, а будет играть привычным средним блоком.

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Шахтер сейчас имеет плохое психологическое состояние после поражения от Боруссии Менхенгладбах. Динамо тоже уступило Барселоне, однако команду только похвалили после игры. "Горняки" сейчас под давлением и критикой.

Если дончане проиграют киевлянам, то могут остаться без тренера. Кресло под Каштру зашатается, имею такое предчувствие. Семь очков отрыва будет Динамо в таком случае. Это же Шахтеру нужно пять матчей подряд с Мариуполем провести, чтобы отыграть отставание. Палкин сейчас защищает Каштру, однако в случае поражения президент клуба может взять саблю в руки – и полетят головы", – цитирует Заховайло РБ.

К слову, первое Классическое текущего сезона Премьер-лиги состоится завтра, 8 ноября. Начало в 17:00.

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