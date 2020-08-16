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"Если Шахтер хочет подняться на трон, то должен преодолеть гиганта": Мораес назвал ключ к успеху в матче против Интера

18:44 - Читати українською
"Если Шахтер хочет подняться на трон, то должен преодолеть гиганта": Мораес назвал ключ к успеху в матче против Интера
Жуниор Мораес / Фото из открытых источников

Форвард донецкого клуба Жуниор Мораес откровенно оценил итальянского соперника и поделился ожиданиями от грядущего матча.

 

"Не секрет, что самые сильные стороны Интера – это их защита и их физическая мощь, но если Шахтер хочет взойти на трон, то должен одолеть гиганта. Интер – фаворит, но мы в хорошей форме и чувствуем себя уверенно.

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У нас всего один матч, поэтому может случиться что угодно. Мы хотим творить историю, как это сделал Шахтер в Кубке УЕФА-2009. Моя сильная сторона состоит в том, что я всегда нахожу способ забивать голы.

Иногда мне приходится сталкиваться с большим количеством габаритных защитников, которые обладают хорошей скоростью, поэтому я стараюсь найти свободное пространство за их спинами. Что касается взаимопонимания, Тайсон, Марлос и я знаем действия друг друга еще до того, как это произойдет. Настолько хорошо мы знаем друг друга", – цитирует Мораеса Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, поединок между Интером и Шахтером состоится в немецком Дюссельдорфе уже завтра, 17 августа. Начало матча в 22:00.

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