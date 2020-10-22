"Я просто в восторге от игры Шахтера. Ребята вышли почти вторым составом – играли те, кто мало играет в чемпионате. Показали великолепную игру в плане общекомандных действий, самоотдачи, индивидуальных действий, каждый футболист добросовестно отрабатывал на своей позиции. Компактно играла команда, на контратаках. Шахтер очень порадовал болельщиков и результатом и игрой.

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За счет чего удалось забить трижды в первом тайме? Сейчас можно говорить все что угодно: о недооценке Реала, о том, что у них следующая игра с Барселоной. Возможно в голове у них это и было, но Реал это Реал. Тем более это игра Лиги чемпионов, где каждое очко дает определенные бонусы. Думаю, что Шахтер победил за счет своих быстрых футболистов – Тете, Марлоса, Соломона. Провели качественные атаки, забили очень красивые мячи. Возможно какая-то недооценка была, но это сейчас никому не интересно.

Если Шахтер будет играть так, как в матче с Реалом, то я уверен, что они смогут выйти из этой группы. А почему так же нельзя дважды обыграть Боруссию М и сыграть с Интером? Все возможно", – сказал Матвеев в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, в первом матче группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на выезде неожиданно победил мадридский Реал со счетом 3:2 и, благодаря ничьей в параллельном матче между Интером и менхенгладбахской Боруссией, возглавил турнирную таблицу группы В.

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