Бывший форвард Даниэль Панку рассыпался в комплиментах наставнику "бело-синих" Мирче Луческу после выхода киевлян в плей-офф Лиги чемпионов.

"Он невероятен и фантастичен! Думаю, что сейчас Луческу – лучший тренер в мире. Если вы пригласите его в Реал, Барселону или Баварию, да вообще куда угодно, он выиграет Лигу чемпионов.

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Он самый опытный тренер. Ему уже 77 лет, но когда мяч летит к нему откуда-то сверху, он останавливает его пяткой! В 77 лет!" – цитирует Панку Digisport.

Напомним, Панку выступал под руководством Луческу в бухарестском Рапиде (1997-1998 гг.) и Бешикташе (2002-2004 гг.).

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