"Если разозлюсь, то им ж*па": Кравец пугает испанцев навыками Роберто Карлоса, Марсело, Мальдини и Бейла

Украинский легионер Луго Василий Кравец не церемонится при общении с одноклубниками.

"Я шучу с испанцами, что они просто меня не знают. Если разозлюсь, то им ж*па.

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Они говорят, что у меня ничего нет. Но посмотрите – у меня удар как у Роберто Карлоса, техника как у Марсело, отбор и башка как у Мальдини, а скорость как у Бейла. Поэтому все, вам ж*па", – рассказал Кравец во время эфира в Инстаграме Романа Бебеха.

Напомним, зимой 2019 года воспитанник Карпат перешел в Леганес, но из-за недостатка игровой практики был вынужден возвращаться в Луго, где и начинался испанский этап его карьеры.

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