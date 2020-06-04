"Если президент Динамо что-то обещал – не сомневайтесь, это будет сделано": экс-легионер киевлян в восторге от Суркиса

Бывший защитник Милана и сборной Нигерии Тайе Тайво с радостью вспоминает год, проведенный в киевском Динамо.

"Я поиграл в КПР, а затем вернулся в Милан. После одной из тренировок агент спросил, не хочу ли я перейти в Динамо Киев. Я ответил: "Нет, я не хочу переезжать в Украину". Сказал, что никогда там не был и не знаю, как выглядит Украина. Но он ответил: "Не волнуйся из-за этого. К тому же, ты будешь играть в Лиге чемпионов". И я согласился. Каждый футболист хочет выступать в этом турнире.

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Президент клуба (Игорь Суркис – прим.) – ух, не могу вспомнить его имя, но он удивительный человек, просто прекрасный. Если он что-то пообещал – не сомневайтесь, это будет сделано. Он все для тебя устроит. В Динамо был действительно замечательный период. Я бы хотел воспользоваться этой возможностью и поблагодарить президента Динамо за то, что дал мне шанс переехать в Украину и играть за этот великий клуб. Спасибо", – сказал Тайво в интервью Football.ua.

Напомним, нигерийский защитник выступал за Динамо в сезоне 2012/13 на правах аренды из Милана.

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