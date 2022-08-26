"Шахтеру будет очень тяжело со всеми соперниками. И с Реалом так уж не будет, как раньше. Мадридский клуб точно не стал слабее, а Шахтер ослаб. Даже Трубину будет тяжело спасать.

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С Лейпцигом тоже будет нелегко. Думаю, немецкий клуб все-таки обыгрывает Шахтер, причем дважды. Наверное, Шахтер будет бороться с Селтиком за третье место, и не факт, что выиграет эту борьбу. Шотландцы ведь кубковые команды.

Сможет ли Шахтер выстрелить в этой Лиге чемпионов, как Шериф в прошлом году? Шериф выстрелил не только потому, что там был Вернидуб (хотя и поэтому тоже), а потому, что команда долгое время играла вместе. А Шахтер этим составом только три месяца тренируется. В этом плане "горнякам" намного сложнее, чем Шерифу. Нужно настраивать болельщиков, что Шахтеру будет тяжело в Лиге чемпионов, как и Динамо в Лиге Европы – кто бы не попался.

Я надеюсь, что все будут болеть за Шахтер, иначе мы рискуем скатиться в клубном рейтинге. Если попадут в Лигу Европы – это будет супер для Шахтера. Главное сыграть так, чтобы не было стыдно. Для Шахтера, во всяком случае, выступление не будет провальным, потому что большинство игроков и Йовичевич впервые будут играть в Лиге чемпионов. Пока отговорки у Шахтера есть. Что можно потребовать от футболистов, которые всего три месяца вместе?

Кто из игроков Шахтера должен себя проявить в этой Лиге чемпионов? Если честно, я буду рад любому. Я хотел бы, чтобы себя наконец-то проявил Мудрик, потому что из него сделали звезду, а он таковой еще не является. Я буду рад, если Мудрик выстрелит и подтвердит, что он лидер Шахтера. Еврокубки – это площадка. Если хорошо сыграл, то могут еще продать", – сказал Леоненко в комментарии FanDay.

Напомним, Шахтер после жеребьевки Лиги чемпионов попал в группу F, где его соперниками будут Реал, РБ Лейпциг и Селтик.

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