"Первые 2-3 дня к месту повреждения прикладывали лед, мне делали стягивающие повязки, чтобы локализовать отек и не допустить его распространения. Потом я почти сразу приступил к легким втягивающим занятиям. А последних, наверное, недели две я работаю уже в тренажерном зале.

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Упражнения постоянно чередуются: где-то нагрузка увеличивается, а где-то уменьшается. Также я уже приступил к легкой беговой работе. Врачи прогнозируют, что в отпуск мне удастся уйти здоровым. Ну почти здоровым.

Сыграть в оставшихся матчах этого календарного года уже не удастся. Мне только что сделали контрольное УЗИ. Оно показало, что в травмированной мышце образуется шрам, но он еще не до конца затянулся. Поэтому о моем возвращении на поле в ближайшее время речь не идет. Как и прогнозировалось вначале, на восстановление уйдет около 4-5 недель.

Мыслей о форсировании восстановления точно не было. Я только приступил к легкой беговой работе. Пока не думаю не только о работе с мячом, но и о спринте или беговой работе высокой интенсивности. У меня такая травма, что если ее не вылечить основательно и получить рецидив, то можно выпасть из процесса где-то на два или даже два с половиной месяца. Так что спешить нет никакого смысла. Надо работать и планомерно восстанавливаться каждый день", – сказал Зубков в комментарии Sport.ua.

Напомним, 26-летний вингер травмировался 29 октября в поединке с Александрией. В текущем сезоне он провел за Шахтер 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

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