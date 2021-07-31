"Очень приятно спустя полгода вернуться в большой футбол. Это очень хорошие эмоции. Некоторым людям хочу сказать спасибо, что сделали меня сильнее.

Селезнев: Если я почувствую, что больше ничего не могу дать команде, то закончу карьеру

Хочу отдельно поблагодарить своего друга Сергея Александровича, все руководство Миная, Василия Васильевича, что поверили в меня, Андрея Павелко, который тоже со своей стороны помог мне вернуться в большой футбол. Хочу сразу сказать, что дам это одно интервью. Больше не буду полгода разговаривать.

Я пришел сюда не "отбывать" номер. Для меня неважно, сколько забьет команда, сколько забью я. Главное, чтобы побеждала команда. У нас молодые игроки, считаю, должен им помочь. Буду набирать форму, потому что у нас очень хороший коллектив. Он мне напомнил Днепр. Все молодые, сплоченные.

Удалось победить за счет характера, сплоченности. За счет всего. За счет болельщиков, тренера. Все это коллектив Минай. Мы все – как семья. Мой момент, чтобы забить? Слышите, если не играешь полгода, это очень трудно. Главное, что у меня моменты есть", – заявил Селезнев в эфире Футбол 2.

Минай на последних минутах вырвал сенсационную победу над Александрией