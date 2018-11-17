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"Если пенальти есть, я вижу это сразу", – Ракитич критически высказался о VAR

16 ноября 22:31 29 Читати українською
"Если пенальти есть, я вижу это сразу", – Ракитич критически высказался о VAR
Иван Ракитич / фото из соцсетей

Полузащитник Барселоны и сборной Хорватии Иван Ракитич, вспоминая финальный матч чемпионата мира-2018, рассказал о своем отношении к VAR.

"Не стоит говорить со мной о VAR. Я мечтал об этом тысячу ночей. Возможно, это была лучшая игра. В течение часа мы были сильнее соперника. Мы видели, что Франция не знала, как остановить нас. Им было неуютно на поле. Но футбольный бог в этом финале оказался французом.

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Первый гол они нам забили со штрафного, которого не было. В том эпизоде ​​можно было использовать VAR, так как Погба был в офсайде. Если бы в наши ворота не поставили тот пенальти, то протестов было бы немного. Если пенальти есть, я вижу это сразу. Мне не нужно для этого десять раз смотреть один эпизод.

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Я приветствую все нововведения, которые идут на пользу футболу. Но футбол несколько теряет с этими паузами из-за использования VAR. Вы забиваете гол, но не можете праздновать его, а ждете решения судьи", – цитирует Ракитича The Guardian.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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Иван Ракитич Иван Ракитич Хорватия Хорватия ЧМ 2018 Видеоассистент арбитра (VAR) Франция - Хорватия
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