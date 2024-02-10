Руководство мадридцев хочет, чтобы немецкий полузащитник продлил свое соглашение еще на год. Впрочем, Реал до сих пор не получил ответа от Тони Крооса, который размышляет над завершением карьеры. Карло Анчелотти на пресс-конференции высказал свое мнение относительно размышлений полузащитника.

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"Если Кроос уйдет на пенсию через четыре месяца, то у него есть характер, есть яйца. Это решение, которое Тони примет в нужное время и наилучшим образом", – цитирует Marca наставника "сливочных".

Напомним, немец выступает за мадридцев с 2014 года. В общем Кроос сыграл за Реал в 447 матчах, в которых забил 28 голов и отдал 96 ассистов. В составе "сливочных" полузащитник выигрывал четыре раза Лигу чемпионов и трижды завоевывал титул чемпиона Испании.

Действующее соглашение Тони Крооса с Реалом истекает летом 2024 года.

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