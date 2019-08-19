"Если он думает, что я – клоун, то он – плакса": Дентиньо ответил на обвинения Бурды

Полузащитник Шахтера Дентиньо поделился впечатлениями от победы над Львовом (2:0) в матче 4-го тура УПЛ.

"Очень рад, что удалось отличиться. Мне выпала прекрасная возможность пойти на дальнюю штангу и забить гол, что я и сделал. В целом провели хороший поединок: отлично показали себя на поле и доминировали.

Бурда: Дентиньо – клоун, каждый матч что-то там бегает, показывает

Да, производительность во втором тайме немного упала. Этого не следует допускать. Но я уверен, что тренер обратит на это внимание, ведь очень важно проводить весь матч в высоком темпе. Самое главное, что мы добились победы и получили три очка.

Празднование гола? Один из футболистов Динамо назвал меня клоуном после прошлого матча, и я посвятил гол ему. Если он думает, что я – клоун, то он – плакса, ведь каждый раз, когда они уступают, то все плачут и плачут. Думаю, профессионал, когда проигрывает, должен уметь принимать поражение", – цитирует Дентиньо пресс-служба Шахтера.

Шахтер легко победил Львов и оторвался от Динамо на 6 очков