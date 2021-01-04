"У нас все в одинаковых условиях. Почему бы и нет? Особенно, если будем играть на уровне. Вы же видели, что можно побеждать и Динамо, и Шахтер. Поэтому конечно, можно бороться за второе место. Все зависит от работы и старания.

Олимпик на сборах сыграет с чемпионом Черногории

Если Олимпик выйдет в Лигу Чемпионов – это будет атомный взрыв. Вы же понимаете, что все президенты хотят, чтобы их команды играли в еврокубках. Это престиж, другие деньги, это все совсем по-другому, особенно Лига чемпионов", – сказал Климовский в комментарии изданию "Брутальный футбол".

Напомним, на зимнюю паузу донецкая команда ушла на 7 строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 17 очков. От лидера первенства – Динамо – их отделяет 13 пунктов.

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