Эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной Украины в отборе на чемпионат мира 2022 года против Казахстана и Франции.

"Самым главным будет матч именно с Казахстаном, а не с французами.

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Потому что французов, если обыграем – станем героями, если проиграем – то проиграем, как у нас любят говорить, чемпионам мира! Хотя они чемпионами мира стали сто лет назад", – сказал Леоненко в программе "Великий футбол".

Напомним, сборная Украины в сентябре проведет два матча отбора ЧМ-2022 года: 1-го – против Казахстана и 4-го – против Франции. На 8 сентября запланирован спарринг с чехами.

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