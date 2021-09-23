Рональд Куман находится на грани отставки. Роковым для 58-летнего наставника может стать уже сегодняшний поединок против Кадиса, ведь в случае неудачи голландец рискует потерять работу в ближайшее время.

"Мы отвечаем за управление клубом. У нас есть больше информации при принятии решений, и мы должны все взвесить. Для руководства не проблема принимать любые решения. Каждый несет ответственность за свои действия. Если нужно принять решение – мы его примем.

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Будущее Кумана? Мы его поддерживаем, ведь он – тренер первой команды Барселоны. Все хотят, чтобы у него все шло хорошо. Тренеры, не только Куман, очень зависят от результатов, а в случае с Барселоной – еще и от игры. Куман – наш тренер, и сегодня мы с ним.

Не знаю, как сложится матч в Кадисе, но команда сейчас очень нуждается в поддержке. Как и во всех других поединках", – цитирует Жоана Лапорту Marca со ссылкой на El Chiringuito.

Сегодня, 23 сентября, Барселона на выезде сыграет с Кадисом в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Матч начнется в 23:00 по Киеву. Сейчас подопечные Кумана находятся на 8-й позиции Ла Лиги, набрав 8 очков в 4-х поединках.

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