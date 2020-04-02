"Если ничего не изменится, будет конец света": Балтача признался, как живет в Англии одним днем из-за коронавируса

Бывший защитник Динамо Сергей Балтача спрогнозировал влияние коронавируса на футбол и другие сферы.

"Как изменилась жизнь? Сильно изменилась. Сидим дома, хотя сейчас вот с женой Оксаной вышли выгулять собаку. Неизвестность. Футбол заморозился. Такого еще не было в жизни, чтобы весь мир оказался в одной ситуации. Живешь одним днем. С кем из друзей не общаешься, никто не знает, чего ожидать. Но эту ситуацию нужно перенести без паники и с достоинством.

"Тогда тоже умирали": Буряк пережил эпидемию, которая была "страшнее коронавируса"

Прогнозы? Уже приходилось читать статьи, футбола в обычном виде, с заполненными трибунами, уже может и не быть. Мол, будут отдельные боксы для болельщиков, чтобы они по минимуму пересекались друг с другом во время матчей. Я помню, как выходил играть в присутствии ста тысяч. Я для них играл. В этом весь смысл. При пустых трибунах не играл никогда, ощущение, когда слышишь пустой звук мяча, мне не знакомо. Мне знакомо, когда из-за шума трибун ты не слышишь партнера, который стоит рядом. Футбол, конечно, сильно проиграет, если такие трансформации произойдут.

2020 год на дворе. Думаю, должны найти антивирус. Хотя мой знакомый врач из Шотландии говорит: пройдет коронавирус – появится следующая болезнь, условно говоря, коронавирус-2. И это будет происходить не раз в пять лет, а каждый год. Мое восприятие: Бог дает знак – меняйтесь, а если нет – будет конец света", – заявил Балтача в интервью Сегодня.

Напомним, легендарный защитник выступал за Динамо на протяжении 11 сезонов, а в 1988 году перебрался в Ипсвич. После завершения игровой карьеры Балтача остался жить в Англии, сейчас он работает тренером в академии Чарльтона.

Від Динамо і Реала до Дніпра й фіаско Роналду: 7 найкрутіших матчів, які назавжди врізалися в пам'ять редакції Футбол 24