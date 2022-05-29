"Если нет предложений, значит не пересидел": Суркис высказался относительно будущего Цыганкова
Президент Динамо Игорь Суркис оценил возможность трансфера Виктора Цыганкова.
"На сегодняшний день есть только слухи, конкретных предложений на бумаге ни по кому нет. Приведу пример. Любой тренер не захотел бы расставаться с таким футболистом, как Миколенко. Но когда поступило хорошее предложение от Эвертона, мы обратились к Мистеру, и он сказал: "Немедленно дайте дорогу парню. Это хороший финансовый, и прежде всего, имиджевый ход для клуба".
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Футболисты Динамо очень четко понимают: для того, чтобы я их продал в хороший клуб — должно быть предложение. Я не собираюсь бегать с протянутой рукой и засовывать футболистов в непонятные клубы. Хочу сразу предупредить разных агентишков: не провоцируйте моих футболистов! Таким образом вопросы решаться не будут!
Пересидел ли Цыганков в Динамо? Я этого слова вообще не понимаю. Футболист должен показывать уровень, чтобы все клубы за ним гонялись и между ними была конкуренция. Это называется рынок. Если по Цыганкову нет предложений, значит, не пересидел, а еще не доработал. Я понимаю Витю, он хороший человек и футболист, но у него в сердце должен быть еще и патриотизм. Если по Цыганкову поступит хорошее предложение, то мы его отпустим, независимо от того, год у него контракта или пять лет. Миколенко хороший пример, ведь у него было соглашение с Динамо на четыре года, когда поступило достойное предложение от Эвертона. Вопрос по Миколенко был решен в течении одного дня.
Чего хочет сам цыганков? Наверное, как и любой другой футболист, он хочет играть на более высоком уровне в сильном чемпионате, чтобы расти. Но сегодня надо немножко поработать на свою страну. Витя молодой парень, ему нужно немного убрать свои амбиции и работать, а через год-два по нему поступит предложение, я в этом уверен. Это я могу сказать относительно всех футболистов Динамо, тех же Бущана, Сироты, Забарного, Караваева. Поймите, возраст не играет роли на Западе. Если футболист себя хорошо проявляет, и клуб ищет усиление на ту или иную позицию, то его пригласят, не глядя на возраст", – сказал Суркис в комментарии FanDay.
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