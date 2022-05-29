"На сегодняшний день есть только слухи, конкретных предложений на бумаге ни по кому нет. Приведу пример. Любой тренер не захотел бы расставаться с таким футболистом, как Миколенко. Но когда поступило хорошее предложение от Эвертона, мы обратились к Мистеру, и он сказал: "Немедленно дайте дорогу парню. Это хороший финансовый, и прежде всего, имиджевый ход для клуба".

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Футболисты Динамо очень четко понимают: для того, чтобы я их продал в хороший клуб — должно быть предложение. Я не собираюсь бегать с протянутой рукой и засовывать футболистов в непонятные клубы. Хочу сразу предупредить разных агентишков: не провоцируйте моих футболистов! Таким образом вопросы решаться не будут!

Пересидел ли Цыганков в Динамо? Я этого слова вообще не понимаю. Футболист должен показывать уровень, чтобы все клубы за ним гонялись и между ними была конкуренция. Это называется рынок. Если по Цыганкову нет предложений, значит, не пересидел, а еще не доработал. Я понимаю Витю, он хороший человек и футболист, но у него в сердце должен быть еще и патриотизм. Если по Цыганкову поступит хорошее предложение, то мы его отпустим, независимо от того, год у него контракта или пять лет. Миколенко хороший пример, ведь у него было соглашение с Динамо на четыре года, когда поступило достойное предложение от Эвертона. Вопрос по Миколенко был решен в течении одного дня.

Чего хочет сам цыганков? Наверное, как и любой другой футболист, он хочет играть на более высоком уровне в сильном чемпионате, чтобы расти. Но сегодня надо немножко поработать на свою страну. Витя молодой парень, ему нужно немного убрать свои амбиции и работать, а через год-два по нему поступит предложение, я в этом уверен. Это я могу сказать относительно всех футболистов Динамо, тех же Бущана, Сироты, Забарного, Караваева. Поймите, возраст не играет роли на Западе. Если футболист себя хорошо проявляет, и клуб ищет усиление на ту или иную позицию, то его пригласят, не глядя на возраст", – сказал Суркис в комментарии FanDay.

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