"Ожидаю только победы. Это единственное, что может помочь выйти из группы. Уверен, если мы приблизимся к чему похожему на то, что было с Бельгией, одержим победу в понедельник.

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Если не обыгрывать такую команду, как Россия, то ты не заслуживаешь того, чтобы идти дальше. Мы в том положении, когда все еще можем осуществить наши мечты и надежды на этот турнир", – цитирует Поульсена Sport.tv2.dk.

Отметим, Дания уже завтра сыграет с Россией в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2020, начало в 22:00. Датчане имеют 0 очков после 2 сыгранных туров, тогда как россияне с 3 пунктами занимают 2 место благодаря победе над Финляндией.

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