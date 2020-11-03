После поединка Ла Лиги против Сельты (2:2) в раздевалке Барселоны состоялся напряженный диалог между Месси и Сетьеном, который завершился ультиматумом от тогдашнего тренера, сообщает Football Espana.

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"Если не нравится, что я говорю, двери расположены там", – обратился Сетьен к аргентинцу. По инфомрацию источника, перед этим Месси заявил Сетьену, что он не имеет права указывать игрокам, которые выиграли гораздо больше титулов за специалиста.

Напомним, летом Барса уволила Кике Сетьена, назначив на его место Рональда Кумана.

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