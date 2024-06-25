"Если не нравится, можно переключить канал": Дешам отреагировал на критику относительно результативности Франции на Евро
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал низкую результативность своей команды перед заключительным матчем группового этапа Евро-2024 против Польши.
"СМИ вольны писать и делать то, что им хочется, но то, что мы не забили, создав такое количество моментов, раздражает. Давно мы так не контролировали игру (как с Нидерландами), и мы создали пять или шесть моментов.
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У нас замечательная поддержка на стадионе, и более десяти миллионов зрителей смотрят игры у телевизоров. Если им не нравится, они могут переключить канал.
То, что мы не забили, – это негативный момент. Я не волнуюсь. Предпочел, чтобы мы играли эффективнее, чтобы у нас было на два очка больше. Но все матчи сложные, посмотрите на вчерашний матч Германии", – цитирует Дидье Дешама Get French Football News
Напомним, что Франция не забила ни одного гола на Евро-2024. С Австрией (1:0) судьбу игры решил автогол, а с Нидерландами сыграли в нулевую ничью.