"Хотелось бы обратиться к болельщикам. Я всегда на их стороне, но когда они обзывают матом футболистов... Если не болеете за команду – то сидите дома. На трибуны приходят дети, девушки, и чьи-то жены, думаю, это некрасиво и не украшает такой город, как Одесса", – сказал Авагимян в комментарии Футбол News.

"Ощущение, что мы приехали наркотиками торговать или оружием": Мороз – об отношении фанатов Черноморца

Напомним, что фанаты Черноморца уже не в первый раз конфликтуют с тренерами и игроками команды. Болельщики недовольны, что в составе "моряков" выступает немало игроков киевского Динамо, которое является принципиальным соперником для одесситов.

Отметим, что Черноморец дома уступил Десне (0:1) и продолжил неудачную серию в домашних матчах – одесситы не одержали ни одной победы на своем стадионе.

Черноморец проиграл Десне и продолжил досадную домашнюю серию