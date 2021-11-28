"Если не болеете за команду – сидите дома": Авагимян жестко ответил на критику фанатов Черноморца
Полузащитник Черноморца Артур Авагимян отреагировал на поведение фанатов во время матча 16-го тура УПЛ против Десны (0:1).
"Хотелось бы обратиться к болельщикам. Я всегда на их стороне, но когда они обзывают матом футболистов... Если не болеете за команду – то сидите дома. На трибуны приходят дети, девушки, и чьи-то жены, думаю, это некрасиво и не украшает такой город, как Одесса", – сказал Авагимян в комментарии Футбол News.
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Напомним, что фанаты Черноморца уже не в первый раз конфликтуют с тренерами и игроками команды. Болельщики недовольны, что в составе "моряков" выступает немало игроков киевского Динамо, которое является принципиальным соперником для одесситов.
Отметим, что Черноморец дома уступил Десне (0:1) и продолжил неудачную серию в домашних матчах – одесситы не одержали ни одной победы на своем стадионе.
Черноморец проиграл Десне и продолжил досадную домашнюю серию