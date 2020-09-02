"Галлиани заболел пневмонией, а Шева ни разу не коснулся мяча": экс-функционер Милана – о просмотре Шевченко
Бывший спортивный директор Милана Ариедо Брайда вспомнил, как вместе с Адриано Галлиани просматривал игру Андрея Шевченко в Киеве.
"Мы с Галлиани совершили несколько ошибок. Но и хорошие вещи тоже. За все годы, мы пересмотрели вместе только одного игрока, и это был Шевченко.
Шевченко посетил могилу врача сборной Украины – трогательные слова тренера
В Киеве было невероятно холодно, Адриано умудрился подхватить пневмонию. Под конец первого тайма Шевченко ни разу не коснулся мяча. Я ему сказал, что если мы верим, то должны его приобрести, и он доверился. Он всегда верил", – приводит слова Брайды твиттер TeamMilanAC.
В итоге, Шевченко стал легендой Милана и вторым лучшим бомбардиром "россонери" в истории, забив 175 голов в 322 матчах за клуб.
Казка з 2006-го, інтернаціональний склад, грандіозні кадрові втрати – проти кого збірна України стартує в Лізі націй