"Мы с Галлиани совершили несколько ошибок. Но и хорошие вещи тоже. За все годы, мы пересмотрели вместе только одного игрока, и это был Шевченко.

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В Киеве было невероятно холодно, Адриано умудрился подхватить пневмонию. Под конец первого тайма Шевченко ни разу не коснулся мяча. Я ему сказал, что если мы верим, то должны его приобрести, и он доверился. Он всегда верил", – приводит слова Брайды твиттер TeamMilanAC.

В итоге, Шевченко стал легендой Милана и вторым лучшим бомбардиром "россонери" в истории, забив 175 голов в 322 матчах за клуб.

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️Ariedo Braida told some anecdotes on his past with Milan and Galliani:"We made some mistakes. But good things too. We went to see, in all the years, only one player together and that was Sheva." pic.twitter.com/97BpTIzwOf — TeamMilanAC (@TeamMilanAC) September 1, 2020