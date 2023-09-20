"Год назад мы не выиграли в первом туре, но всё равно вышли из группы. Тогда у нас всё было плохо, а в этот раз - всё хорошо. У нас был чёткий план на игру, и мои парни отлично его выполнили, с чем я их и поздравляю. Мы создали много возможностей. Мы и в предыдущих матчах создавали столько, но не реализовывали. Сегодня же мы были очень эффективны. Не забывайте, что у Шахтёра очень сильная команда.

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Однако всегда есть к чему стремиться и что совершенствовать. Нам придётся провести работу над ошибками, а они были, особенно в обороне. Меня это совершенно не радует. От нас всегда требуют побед. Если мы однажды оступимся и сыграем вничью, это будет скандалом на всю Португалию.

Болельщики сегодня были великолепны. Жаль, что матч проходил в Гамбурге, а не в Украине. Мы солидарны с украинским народом. Футбольный матч может на мгновение помочь некоторым людям забыть о многих проблемах, и мы – часть этого шоу. Сегодня был сыгран хороший матч", – отметил Консейсау.

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