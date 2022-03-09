"Россиянин! Я понимаю, что нечем, но ты попробуй понять! Ты спрашиваешь, зачем это все мне? За что эти все санкции? Почему покидают рынок мировые бренды? Почему банки выходят из России? Почему отменяют визы в страны Европы? Почему курс взлетел дл... и это еще не конец? За что отлучили спорт? Почему ненавидят во всем мире? Почему мы должны страдать за действия власти?

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А за что страдает наш народ? За что ваши захватчики убивают наших детей и родителей? За что расстреливают ни в чем неповинных людей, пытающихся убежать от вашего "русского мира"? Почему украинцы бросают все и убегают на запад, оставляя почти все? Что они сделали не так?

Я отвечу! Именно ты избрал эту преступную власть. Ты дал им возможность управлять всеми процессами в своей стране. Поэтому именно тебе отвечать за их действия. Если мы сложим оружие, моя страна перестанет существовать! Если вы сложите оружие, то в моей стране наступит Мир! Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ! Слава Украинцам!" – написал Шовковский на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, сегодня уже 14-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю.

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