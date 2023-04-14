"В борьбе за титул помогают стабильность и тот факт, что мы выигрываем матчи. Раньше в этом сезоне нам это не удавалось. Наши хорошие матчи были действительно по-настоящему хорошими, но мы не были последовательными. Все знают, что если мы проиграем в оставшихся матчах, то не выиграем титул, поэтому детали – это самое важное.

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Завтра будет то же самое: если мы проиграем, то не станем чемпионами. Если победим, то останемся в борьбе. Нельзя забывать, что мы отстаем от Арсенала на 6 очков, а эта команда очень редко теряла очки в течение этого сезона. Кроме того, они проводят по одному матчу в неделю, у них есть время на восстановление и анализ. Наша проблема состоит в том, что до сих пор Арсенал был великолепен. Они действительно хороши, но мы тоже неплохо выступали. Я бы не сказал, что это катастрофа. Мы все еще в борьбе, но есть команда, которая лучше нас. Следует принимать и признавать это, а затем двигаться дальше.

Честно говоря, я не знаю повлияет ли на борьбу за титул расписание Арсенала. Иногда у нас матчи каждые четыре дня. Ман Сити обладает ритмом, это помогает. Когда мы играем в субботу и во вторник, игроки максимально сконцентрированы. Теперь игроки сделают все, чтобы продолжать хорошо выступать", – поделился наставник "горожан" в интервью.

Напомним, что Манчестер Сити сыграет в 31 туре АПЛ против Лестера. Начало матча в 19:30 по киевскому времени. Отметим, что команда Гвардиолы отстает от Арсенала на шесть очков, но играет в запасе.

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