"Кун Агуэро переехал в Барселону, а теперь Месси вдруг идет. Они товарищи, но так бывает в футболе. То же случилось со мной. Я ехал в Эвертон фактически ради Анчелотти, и сейчас Карло ушел.

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Месси забивал 30 голов и раздавал 30 передач в год. Теперь Барселоне придется искать игроков, которые компенсируют это. Тот, кто делает хотя бы 10+10 или 5+5, а затем завершает атаки. Проблема в том, что найти такого игрока... Если же Месси перейдет в ПСЖ, то сразу отдайте им все титулы. Я не думаю, что кто-то еще может заплатить ему. Возможно, еще Манчестер Сити", – Marca цитирует реплики Хамеса из собственной трансляции на Twitch.

Напомним, вчера Барселона официально подтвердила, что не может продлить контракт с Месси. Формально 34-летний нападающий получил статус свободного агента еще 1 июля.

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