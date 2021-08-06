"Если Месси перейдет в ПСЖ, то сразу отдайте им все титулы": Хамес ожидает создания французской машины
Экс-хавбек Реала, а ныне Эвертона Хамес Родригес предсказывает грандиозный успех союзу Лионеля Месси и ПСЖ.
"Кун Агуэро переехал в Барселону, а теперь Месси вдруг идет. Они товарищи, но так бывает в футболе. То же случилось со мной. Я ехал в Эвертон фактически ради Анчелотти, и сейчас Карло ушел.
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Месси забивал 30 голов и раздавал 30 передач в год. Теперь Барселоне придется искать игроков, которые компенсируют это. Тот, кто делает хотя бы 10+10 или 5+5, а затем завершает атаки. Проблема в том, что найти такого игрока... Если же Месси перейдет в ПСЖ, то сразу отдайте им все титулы. Я не думаю, что кто-то еще может заплатить ему. Возможно, еще Манчестер Сити", – Marca цитирует реплики Хамеса из собственной трансляции на Twitch.
Напомним, вчера Барселона официально подтвердила, что не может продлить контракт с Месси. Формально 34-летний нападающий получил статус свободного агента еще 1 июля.
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