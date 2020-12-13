"Нам придется попросить Месси пойти на финансовые уступки. С теми условиями оплаты, которые у него есть сейчас, ситуация нестабильна. Месси написал самые прекрасные страницы в клубной истории, и мы должны чествовать наших легенд. Но такова реальность. Мы попросим его об этой жертве. Если он не согласится, то тогда он уйдет.

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Если честно, мне кажется, что нужно говорить о ситуации прямо. Нельзя никого обманывать. Мы сделаем все, чтобы Месси остался, но всегда будем ставить интересы клуба на первое место. Он не выше Барсы.

Хочу ли я, чтобы он остался? Да. Но не любой ценой. Зарплаты должны соответствовать возможностям клуба.

Лео не ставит деньги на первое место. Он уже является самым высокооплачиваемым игроком мира. Когда он говорит, что уйдет этим летом, – не попадайтесь в ловушку. Он говорит это не из-за денег, а потому, что рожден победителем. Сейчас команда недостаточно конкурентоспособна. Так что мы должны убедить его, что создадим проект для побед. И уже тогда он примет решение, которое сочтет нужным", – цитирует Русо Mundo Deportivo.

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