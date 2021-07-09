"Каждый раз, когда проблема не решена, вы должны волноваться. Но я полностью уверен в нашем президенте, который должен решить эту проблему. Надеюсь, что все будет хорошо. Для клуба и Ла Лиги очень важно, чтобы лучший игрок в мире остался. Все мы должны сделать все, чтобы он остался с нами.

Месси может не начать сезон с Барселоной – президент Ла Лиги сделал заявление

Лапорта сказал мне вчера, чтобы я был спокойным. Мы работаем над этим вопросом и имеем уверенность в том, что удастся договориться с Лео еще на несколько лет. Он всегда показывал, что хочет остаться в Барселоне, они работают над достижением соглшения.

Сейчас Лео выступает на Копа Америка, у него на уме другие вещи. Мы надеемся, что он выиграет финал против Бразилии. Он всегда отдавал все за этот клуб и, надеемся, он останется. Думаю, Месси должен остаться, потому что если он наденет футболку другого клуба – будет нехорошо", – цитирует Кумана Marca.

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