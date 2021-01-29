"Мне не нужно, чтобы кто-то доверял мне. Меня раздражает, когда люди спрашивают меня, имею ли я намерения подать в отставку. Другие коллеги не получают такое же давление. Я уволился из Милана, потому что не верил, что смогу там работать, но увольняться здесь не буду. Я здесь, выполняю свою работу. Я работаю четыре года и в четвертый раз буду в полуфинале Кубка Италии. Я хотел бы посмотреть, как Интер обойдется без Лукаку и Лаутаро Мартинеса в течение месяца...

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Президент обратился к команде и успокоил меня, даже если мне это не нужно. Я делаю свою работу, но если это не оценивают – что ж, тогда это неважно. Никто мне ничего не дал, поэтому я не впадаю в депрессию, но побеждать в Наполи трудно. Если меня будут раздражать больше, то поеду тренировать в Кувейт или что-то такое. Я знаю, что это часть работы, и я буду продолжать работать до тех пор, пока мне разрешат. Но то, что происходит в последнее время, является чрезмерным. Когда я приезжаю на интервью, первый вопрос, который я ожидаю, это то, что я уже четвертый год работаю тренером и нахожусь в четвертом полуфинале своей карьеры", – приводит слова Гаттузо Football Italia.

Напомним, контракт тренера с Наполи завершается уже этим летом, а новый он пока не подписал.

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