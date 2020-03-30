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"Если Манчестер Юнайтед потеряет титул, то из-за этих двух мудаков" – Ван Перси вспомнил школу Фергюсона

22:46 72 Читати українською
"Если Манчестер Юнайтед потеряет титул, то из-за этих двух мудаков" – Ван Перси вспомнил школу Фергюсона
Алекс Фергюсон и Робин ван Перси / Фото Great Britain news platform

Экс-нападающий Манчестер Юнайтед Робин ван Перси увлекался работой легендарного тренера "красных дьяволов" Алекса Фергюсона.

"Сэр Алекс знал, когда нужно наладить дисциплину. В моем дебютном сезоне в апреле мы лидировали в чемпионате с 15-очковым отрывом и принимали Манчестер Сити на своем поле.

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В случае победы мы бы увеличили отрыв до 18 очков, но проиграли. Мы сохранили 12-очковый отрыв, и большинство тренеров не стали бы драматизировать. Но Фергюсон свирепствовал. Было действительно жарко. Два игрока после того поражения решили немного отдохнуть.

На следующий день босс принес в раздевалку фотографии этих игроков во время их ночных гуляний. Всей команде он заявил: "Так, ребята, если мы потеряем титул, это потому, что двум этим мудаком захотелось погулять", – цитирует ван Перси So Foot.

Напомним, в сезоне АПЛ 2012/13 Манчестер Юнайтед удалось выиграть внутреннее первенство, оторвавшись от Ман Сити на 11 очков.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Алекс Фергюсон Робин ван Перси Робин ван Перси
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