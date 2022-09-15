"Мы получили предложение на 30 миллионов евро от Эвертона. И когда наш президент не продает игрока за 30 миллионов евро, особенно в такие трудные времена, он посылает всем сигнал, что хочет прогрессировать в Лиге чемпионов и выиграть чемпионат Украины.

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Мудрик – серьезный талант. После Килиана Мбаппе и Винисиуса он лучший игрок Европы на своей позиции. Если кто-то хочет купить Мудрика, он должен потратить много, очень много денег, уважать наш клуб и нашего президента

Сердце Мудрика всегда будет с Украиной. Он со всеми гражданами Украины. Вы могли видеть это на его лице после того, как он забил гол в ворота Лейпцига. Просто посмотрите на него, на все эмоции, которые он несет, и вы все поймете", – сказал Срна в комментарии CBS Sport.

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