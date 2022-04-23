"Как этого зовут, какой на меня на**здел? Гриша? Гриша, я на тебя не обижен. Меня невозможно обидеть. Приглашаю тебя – поехали в Ирпень сыграем в футбол. Реально. За мою команду сыграешь, если ты смелый. Давай, Гриша, приезжай. Ты меня обидел, но я на тебя не обиделся. Потом разберемся. Сыграешь за мою команду, я провожу матчи в Ирпене. В Василькове еще будем проводить, скорее всего.

"Это за пределом цинизма": Леоненко уволили с телеканалов Футбол за слова в защиту российских спортсменов

Ребята, смотрите там, аккуратнее, потому что у меня очень много друзей военных. Как-то так. Я просто об этом не говорю. Микола (Николай Васильков – прим.) – свидетель, что там было на Оболони, сколько играло людей из СБУ и ВСУ. Там больше было охраны, чем футболистов. Просто нам не разрешали, мы еще несколько дней ждали.

А то, что вы вкидываете… Вы делайте что-нибудь. Надо людей радовать. Я на вас не обижен, но лучше так не делай. Если я обижусь, то ты в Киев не приедешь. Реально. Я сделаю так, что ты в Киев не приедешь. Но ведь я не хвастаюсь, что у меня много друзей. А так, я нормально к тебе отношусь. Приезжай, поиграем в футбол. В моей команде все играют. Даже Николая заставлю. Надо делать праздник", – сказал Леоненко на YouTube-каналі Do Best.

Напомним, Козловский и Кополовец послали бывшего эксперта телеканалов "Футбол" вслед за российским военным кораблем, потому что Леоненко встал на защиту спортсменов из страны-оккупанта, продолжающих молчаливую поддержку войны. За это его, собственно, и уволили с работы.

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