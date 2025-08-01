– Недавно вы продлили контракт на дополнительный сезон. Но уже есть игроки, которые подписывают контракты на срок до 2030 года или дольше. Думаете ли вы о будущем после 2028 года?

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– Правда в том, что если клуб будет мной доволен, то я буду оставаться здесь как можно дольше. Конечно, если я увижу, что не играю в полную силу или перестану вносить достаточный вклад, то я тоже пойму, что пора уходить. Но пока что, думаю, я в порядке. Я нахожусь в хорошей физической форме. Посмотрим, как будет. Как я уже сказал, если я буду в форме, и клуб будет хотеть меня видеть здесь, я продолжу выкладываться на полную, – цитирует Рафинью Diario Sport.

В предыдущем сезоне бразилец забил 33 мяча в 52 матчах за Барселону во всех турнирах.

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