"С первого дня я просил молодых брать всю ответственность на футбольном поле на себя. Я не строгий или авторитарный тренер. Я стараюсь убедить футболистов в том, что в некоторых ситуациях у нас будет больше шансов на успех. Через диалог они должны почувствовать, где находится линия между футболистом и тренером

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Если игрок переходит эту линию, то он глупый футболист и не может здесь находиться. Улыбка тренера – это не знак слабости. Улыбка, хорошее настроение, выпить с футболистом кофе – это лучший способ выжать из игрока максимум. Тогда, если ты крикнешь на футболиста на поле, он будет знать, что это по-доброму, ведь он тебя знает. Эта синергия очень важна, и с первого дня в Роттердаме я просил футболистов просто принять ситуацию такой, как она есть, не убегать, прячась за то, что нет легионеров. Нет, сейчас ты и есть Шахтер.

Конечно, сразу ничего не изменишь, но день-два, один-два матча, анализ, работа над ошибками, поражения, где-то получили на орехи и ходим грустные, побеждаем свои возможности, встречаемся с лучшими командами – это делает нас сильнее и помогает им приобретать уверенность. Впоследствии они берут ответственность на себя, и когда сейчас смотришь на Судакова, говоришь, что ему не может быть 20 лет", – заверил Йовичевич в интервью пресс-службе Шахтера.

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