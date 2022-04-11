Украинский теннисист Сергей Стаховский раскритиковал экс-форварда Динамо Виктора Леоненко за слова, что тот не осуждает российских спортсменов, которые молчат о вторжении России в Украину.

"Если говночеловека не изменила война, то и гроб не изменит.

"Пи*дуй за кораблем и Луческу прихвати": Кополовец и Козловский уничтожили Леоненко за "спорт вне политики"

Так и останется говночеловеком", – написал Стаховский в комментариях Брутального футбола.

Напомним, накануне такой ватной позиции Леоненко не выдержал президент Руха Григорий Козловский и бывший спортивный директор Миная Михаил Кополовец. Первый обозвал эксперта "ган*оном", а второй отправил вслед за российским кораблем.

Россия напала на Украину: УЕФА не пускает Динамо к Барселоне и Реалу, слезы игроков Шахтера (LIVE)