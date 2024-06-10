Уже бывший голкипер Шахтера Андрей Пятов, который ныне входит в тренерский штаб Маирно Пушича, нашел интересную особенность в подготовке к игре Тараса Степаненко.

"Мы за Степой с ребятами, когда еще играл, отметили одну специфику. Посмотрите, когда он на игру выходит.

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Если у него футболка заправлена – то все, это будут сейчас баталии, это у него настроение такое. Если не заправлена – на расслабончике, "Пасик, пасик", такое. Степа – показатель сейчас для молодежи, пример", – сказал Пятов в комментарии Sportarena.

Напомним, Степаненко в сезоне 2023/24 провел за Шахтер 31 поединок во всех турнирах, в которых отметился ассистом. Сейчас 34-летний полузащитник находится в лагере национально сборной Украины и готовится с командой к выступлению на Евро-2024.

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